Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun

Yayınlanma: 01.11.2023 - 19:39

Güncelleme: 01.11.2023 - 19:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Tolga Şardan'ın, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim söylüyor herkes öğrensin!… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 1, 2023

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim söylüyor herkes öğrensin! Tolga Şardan’a “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz” cümlesinin onuru yeter."

Gazeteci Tolga Şardan: Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 1, 2023

NE OLMUŞTU?

T24 yazarı Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

SERBEST BIRAKILDI

"Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner’e tahliye kararı" haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Dinçer Gökçe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.