Skandal görüntüler: Anıtkabir'de şeriat sloganları!

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'e giden bir kişi, cumhuriyete lanet okuyarak şeriat çağrısında bulundu. Şahısın, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:06
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30 Aralık tarihinde Anıtkabir'de meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi "Şeriat gelecek" şeklinde bağırmaya başladı. Sözcü TV'nin haberine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında cumhuriyete "lanet" okuyan şahıs, kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.

Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir önünde şeriat çağrısı yapan şahsın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.


Atatürk Anıtkabir şeriat

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