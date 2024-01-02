Skandal görüntüler: Anıtkabir'de şeriat sloganları!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 02.01.2024 - 15:06

30 Aralık tarihinde Anıtkabir'de meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kişi "Şeriat gelecek" şeklinde bağırmaya başladı. Sözcü TV'nin haberine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında cumhuriyete "lanet" okuyan şahıs, kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.



Cumhuriyetin 100. yılında Anıtkabir önünde şeriat çağrısı yapan şahsın gözaltına alınıp alınmadığı bilinmezken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Öte yandan söz konusu görüntülere sosyal medyada da tepki yağdı.