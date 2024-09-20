SODEM'den Beyoğlu Belediyesi'ne destek açıklaması

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:31

Beyoğlu Belediyesi, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'ndaki ortak kullanım alanlarının tahliyesi talebiyle karşılaştı. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği, Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik yapılan engellemeleri birimlerinin binaya girişinin engellenmesi, kamu hizmetlerinin yurttaşa ulaşmasında ciddi bir tehdit oluşturmaktadır sözleriyle desteğini açıkladı.

işte açıklamanın uzun hali:

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana ortaklaşa kullanmaktadır.

Ancak son günlerde Beyoğlu Belediyesi birimlerinin binaya girişinin engellenmesi, kamu hizmetlerinin yurttaşa ulaşmasında ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Beyoğlu Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çalışanlarının binaya girişi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından haksız ve partizanca bir tutumla engellenmiştir.

Beyoğlu’nun seçilmiş belediye başkanı İnan Güney’in yanındayız. Belediyeye bağlı kamu hizmetlerinin icrasına yönelik her türlü engellemelerin karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Seçilmiş belediye hizmetinin aksamasına neden olan tutumların, sadece CHP’li sosyal demokrat belediyelerin icraat ve hizmetlerini değil, tüm yurttaşlarımızın haklarını da zedelediğini vurgulamak isteriz.

Demokratik iradeye saygı gösterilmeli ve yurttaşın seçtiği temsilcilerin önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır.

31 Mart seçimlerinde yurttaşlarımızın sandıkta gösterdiği irade, her şeyin üzerindedir. Bu iradenin açamayacağı kapı, aşamayacağı zorluk yoktur.

Kamuoyuna saygılarımızla,

SODEM ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan













