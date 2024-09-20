Beyoğlu Belediyesi'ne çevik kuvvet ablukasında tahliye: Kaymakamlıktan 'yalanlama' geldi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:49

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:07

Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana birlikte kullanmaktaydı. Dün akşam itibarıyla Beyoğlu belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çalışanlarının binaya girişi Beyoğlu Kaymakamlığınca engellendi.

Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfı’na ait olan bu bina, 2021 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilerek Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı olarak belirlenmişti. Ocak 2024'te yürürlüğe giren Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı İdari Hizmetler Uygulama Yönergesi’ne göre, binanın 1400 m²’lik kısmı Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmişti.

Bu tahsis edilen alanlarda halen Beyoğlu Belediyesi’nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü hizmet vermekteydi. Ancak, 15.08.2024 tarihinde Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan gelen yazı ile Beyoğlu Belediyesi’nin kullanımına tahsis edilen bu alanların tahliyesi talep edilmişti.

İNAN GÜNEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tahliye kararı üzeine şu duyuruyu yaptı:

"İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum. Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak.

Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır."

HİZMETİN ÖNÜNE GEÇİLEMEYECEK

Utku Caner Çaykara ,Rıza Akbolat, Sinem Dedetaş, Gökhan Yüksel, Resul Emrah Şahan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediyesi yetkililerine yönelik yapılan partizan uygulamalar, millet iradesine ve CHP'li belediyenin hizmetlerine engel olma çabasıdır. 31 Mart seçimlerinde halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğu vurgulandı ve kamu hizmetlerinde devamlılık esastır. Beyoğlu Belediyesi’nin faaliyetlerine yönelik engellemelerin akıl dışı olduğu ifade edilerek, atanmışların halk iradesine saygı duyması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Beyoğlu'nun dönüşümüne karşı çıkanların bu girişimlerini kınanarak, milletin tercihine saygı gösterilmesi istendi. Başkanın ve belediyenin yanında olduklarını bu sözlerle ifade ettiler.

AKP'Lİ ESKİ BAŞKAN "TARİHİ BİR GÜN" DEMİŞTİ

AKP döneminde Beyoğlu Belediyesi yönetimi, "büyük bir gururla ortak kullanılan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'na halka açıldığını" duyurmuştu. Dönemin AKP Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Kasımpaşa için tarihi bir gün" demişti

KAYMAKAMLIK GERÇEĞİ YANSITMIYOR DEDİ

Beyoğlu Kaymakamlığınca yapılan yazılı açıklama şu şekilde: