Beyoğlu Belediyesi yöneticilerinin kaymakamlık binasına girişi engellendi

Yayınlanma: 20.09.2024 - 00:07

Güncelleme: 20.09.2024 - 00:07

İstanbul Beyoğlu Belediyesi X hesabından yaptığı paylaşımda belediye yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerine girişlerinin engellendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli Beyoğlulular, şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız.”

Yaşanan bu engellemeye CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

İlgilileri Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet eden Güney, paylaşımında, “Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak. Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki tüm haklarımızı kullanacak, Beyoğlu’nun hakkını - hukukunu savunacağız. Altını çizerek hatırlatıyorum: devletin dini adalettir, adalet olmalıdır” dedi.

İlgilileri devlet aklına ve Beyoğlu halkının iradesine saygı duymaya davet ediyorum. Bu yapılanın tüm bir ilçeyi cezalandırmak olduğunu hatırlatıyorum.



Komşularımız müsterih olsun, ne olursa olsun sizlere hizmetlerimizde aksama olmayacak.



Bu uygulamaya karşı idari ve hukuki… https://t.co/ov5OqKFvj0 — inan güney (@inanguney) September 19, 2024







