Sokağa çıkamama polemiği sürüyor: Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 23:37

Güncelleme: 24.07.2023 - 23:37

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP'nin belediye başkanları ile yaptığı 'Yerel Seçimler' konulu toplantıda yaşananları tv100 canlı yayınında açıkladı. Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki gerilimin detaylarını da anlattı.

İmamoğlu'nun "Bakırköy’de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden kürsü veriyorsunuz" sözlerine yanıt veren Kerimoğlu, "Niye sokağa çıkamadığımı anlatayım" ifadelerini kullanarak, İBB'nin tamamlaması gereken yol çalışmasını 4 yıldır tamamlamadığı için trafik kaosuna neden olduğu, sinek ilaçlaması yapmadığı ve kentsel dönüşüm sorununun çözülemediği için tepkiyle karşılaştığını belirtti. Kerimoğlu, "Bu sorunları çözemediğimiz için de ben sokağa çıkmakta zorlanıyorum, çok haklı." dedi.

Kerimoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıkları şöyle:

"Ben kürsüde konuşurken sayın İmamoğlu asla bana laf atmadı, herhangi bir sataşma olmadı. Ben konuşmamı tamamladım, salonu selamladım. Arkalarda oturuyordum, hemen hemen de en arkada oturuyordum, geçtim oturdum.

Sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın bey, Sayın Yılmaz Büyükerşen'i de konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyordu. Bu esnada Sayın İmamoğlu şöyle dedi, 'En son konuşmacı ben olacaktım, benden sonra kimse konuşmayacaktı. Bakırköy’de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden kürsü veriyorsunuz' diye bir ifadesi oldu.

Buna cevap vereceğim. Bakırköy'de sokağa çıkamadığım konusuna gelince büyük bir gururla çıkıyorum. Ama bazen sokakta eleştiri oluyor mu? Evet eleştiri oluyor. Siyasetçiye eleştiri olmaması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Asla.

"4 YILDAN BERİ DEVAM EDEN TRAFİK KAOSUNDAN DOLAYI SOKAĞA ÇIKAMIYORUM"

Ama en çok hangi konularda eleştiri alıyorum söyleyeyim, sokağa niye çıkamadığımı... Şundan dolayı çıkamıyorum, örneğin Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi. Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluk alanları; meydanlardır, ana alterlerdir, bulvarlardır ve caddelerdir. Dolayısıyla Bakırköy ilçesinde de meydanlar, ana alterler ve büyük caddeler İBB'nin yetki ve sorumluluğundadır. Bakın ben eğer dışarda sokağa çıkmakta zorlanıyorsam, İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve yaratılan Trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum. Bu konuda çok ağır eleştiri var. Kaldı ki, bu hizmete başlarken kendilerine de ifade etmiştim. Yani bunu böyle pansuman bir tedbirle çözmektense, İstanbul'un en önemli caddelerinin birisini bu düzenlemeyle zora sokmaktansa, biz bir bat-çık ile yapalım. Fişekhane Caddesi'nden yerin altına girelim, eski Yenimahalle Doğumevi'nin oradan çıkalım demiştim. Böylece daha büyük bir meydan kazanırız ve trafik sorununu çözeriz. Bakırköy'de sokağa çıkmakta zorlanıyorsam, bu eleştirilere cevap vermekten dolayı duyduğum sıkıntıdan dolayı çıkamıyorum.

Ya da İncirli Caddesi. Geçmişte iki gidişi, iki gelişi olan bir caddeydi, hiçbir trafik sorunu yaşanmazdı. Şimdi sadece gidiş caddesi oldu, bütün Bakırköylüler bilir, ama ne yazık ki orada yaşanan trafik sorunundan dolayı esnaf da vatandaş da mustarip. Beni de muhatap olarak görüyor ve ben bu yüzden çıkamıyorum.

"SİVRİSİNEK İLAÇLAMA VE HAŞERATLA MÜCADELE BÜYÜKŞEHİRLERİN SORUMLULUĞUNDA"

Bugün ağır sıcaklardan bunalıyoruz. Maalesef sivrisinek sorunu çok fazla. Sivrisinek ilaçlama ve haşeratla mücadele büyükşehirlerin yetki ve sorumluluğudur. Mart - Nisan ayında larva ile mücadele edilmesi gerekirken yapılmadığı için bugün Bakırköy'de yurttaşlarımız sinekten, sivrisinekten çok mustarip. Bununla ilgili eleştiri geliyor, bununla ilgili sokağa çıkmakta zorlanıyorum.

"İMAMOĞLU PR KONULARINDA ÇOK BAŞARILI"

Hangi konularda başarılı olduğunu da söyledim. Reklam, tanıtım, lansman, toplantı, PR konularında çok başarılı. Yurt dışı elçilerle görüşme konusunda çok başarılı. Niye sokağa çıkamadığımın en önemli kısmını anlatayım. Bakırköy, deprem gerçeğini en çok yaşayan ve yaşayabilecek olan ilçesi. 2019'da belediye başkan adayımızı Bakırköy'de tanıtırken, 'Seçimi kazanacağız ve Bakırköy'ün kentsel dönüşüm sorununu, depreme hazırlık konusunu birlikte çözeceğiz' dedik. Aradan geçen bu zaman diliminde bunları çözemediğimiz için de ben sokağa çıkmakta zorlanıyorum. Çok haklı."

NE OLMUŞTU?

CHP Belediye Başkanları toplantısında Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında ‘Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim' demeyenler suçludur. Önseçim yapılmasını istiyorum. Eğer önseçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım.”

İmamoğlu ise toplantıda Kerimoğlu'na “Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın. En az dört kez hakaret ettin. Aynen iade ediyorum. Ahlaksız, sensin! Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Gelmiş burada konuşuyorsun." sözleriyle yanıt vermişti.