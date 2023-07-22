İmamoğlu ile Bülent Kerimoğlu arasında gerilim! 'İBB Başkanlığı'na adayım'

Yayınlanma: 22.07.2023 - 23:09

Güncelleme: 22.07.2023 - 23:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasında yaşandığı iddia edilen gerilimi anlattı.

Yarkadaş'ın ifade ettiğine göre Kerimoğlu, "Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na yüklendi.

AYAĞA KALKTI

Bunun üzerine İmamoğlu, ayağa kalkarak Kerimoğlu'na "Seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun" şeklinde seslendi.

"İBB BAŞKANLIĞI'NA ADAYIM"

Kerimoğlu ise konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp "İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım" ifadelerini kullandı.