Sokak röportajında Devlet Bahçeli'yi eleştiren kişiye özür dilettiler
Sokak röportajında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren şahsa video yayımlatarak özür diletildi.
"Kendine Muhabir" adlı Youtube kanalında yayınlanan bir röportajda MHP'li olduğunu belirten bir şahıs, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepkisini dile getirmişti.
Partinin politikalarını eleştiren şahsın daha sonra MHP'ye desteğiyle bilinen "Bozkurt Caps" isimli Twitter hesabından bu kez Bahçeli'den 'özür' dilediğini gösteren video paylaşıldı. .
Paylaşılan videoya, "Sokak röportajcılarının gazıyla MHP ve Cumhur ittifakına MHP'li olmadığı halde MHP'liymiş gibi hakaretler yağdıran şahıs sosyal medya sayfasından özür dilemiş... 'Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz'" denildi.
Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları yapıldı.
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