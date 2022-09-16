Barış Pehlivan yazdı: AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, RTÜK'ün AKP'live MHP'li üyelerinin LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtım videosunda 'özendiricilik' olduğu gerekçesiyle videonun revize edilmesini istediklerini yazdı.
Kürşat Mican'ın başkanı olduğu Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 18 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek LGBTİ+ karşıtı mitingin tanıtımı için hazırladığı videonun, geçen hafta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde ve televizyon kanallarında yayınlanması tartışmalara neden olmuştu.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, 16 Eylül Cuma tarihli 'AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi' başlıklı yazısında, söz konusu videonun üst kurul onayı olmadan yayımlandığını söyledi.
Pehlivan, videodaki bazı bölümlerin de RTÜK’ün AKP'li ve MHP’li üyeleri tarafından "özendirici" bulunduğu gerekçesiyle çıkartılmasının istendiğini belirtti.
"RTÜK, 'DÜZELTİP YENİDEN GÖNDERSENİZ' DEMİŞ"
Pehlivan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şu şekilde:
"İki gün önceki RTÜK Üst Kurulu’nun toplantısında bu konu yine gündeme gelmiş. Lakin 41 saniyelik çağrı videosu, RTÜK’ün AKP’li ve MHP’li üyelerini de rahatsız etmiş. Yok yok, videonun halkı kine ve düşmanlığa sevk etmesinden çekinmemişler. Dertleri başkaymış!
Acaba, demişler...
'LGBT karşıtı mitingin bu videosu biraz LGBT’yi özendirir gibi mi olmuş?'
Kaş yapayım derken göz mü çıkarıyoruz, diye endişelenmişler!
Haliyle, AKP’li ve MHP’li üyeler tedirgin olur da harekete geçilmez mi?
Mecbur, RTÜK, Alperenler Derneği’ne 'Şu videoyu biraz kırpsanız, düzeltip yeniden gönderseniz' demiş. Dernek de revizyon talebini dikkate almış, videoda görünen bazı kelimeleri bulanıklaştırıp RTÜK’e göndermiş. Öğrendim ki yeni videoda 'geyiz, lezbiyeniz' gibi sözcükler görünmez olmuş.
Hoş, videonun 'sakıncalı' versiyonunu yayımlayan kanallar tam olarak ne yapmış oldu, orası muamma.
Lakin kesin olan bir şey var ki, ülkeye LGBT değil devletin kurumlarındaki bu çürüme zarar veriyor."
Barış Pehlivan'ın 16 Eylül Cuma tarihli 'AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi' başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.
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