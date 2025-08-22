Söke’de ilk icraat: Belediye binasına Erdoğan posteri astı

CHP’den istifa ederek AKP'ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın ilk icraatı, belediye binasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını asmak oldu.

(Öncesi)

(Sonrası)

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından yaptığı ilk icraati hakkında “Söke’de 24 yıllık devri bitirdim diyen şahıs, o zaman AKP’den aday olsaydı da gücünü görseydik. Ancak görüyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili seçmenin desteğiyle belediye başkanı seçilen bir kişi, şimdi o oyları da beraberinde AKP’ye taşımış durumda. Eğer gerçekten bir devir kapatıldıysa, bu CHP’nin mücadelesiyle oldu. Kendisi, Söke’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden aldığı yetkiyi AKP’ye teslim etmiştir. Bunun siyasi karşılığı da olacaktır. Söke halkı bir daha böyle bir yanlışa izin vermeyecektir” dedi.

Erdoğan'ın fotoğrafının belediye binasına asılmasına ilişkin ise Saatçı, “Cumhurbaşkanı devletin başıdır, resmi kurumlarda fotoğrafı asılabilir. Ancak mesele bunun zamanlamasıdır. Şimdiye kadar asmayan bir belediye başkanının, parti değiştirir değişmez böyle bir adım atması, siyasi bir tavırdır” ifadelerini kullandı.