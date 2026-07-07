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soL Haber'e X'ten ikinci engel: Yeni hesap da kapatıldı

soL Haber'e X'ten ikinci engel: Yeni hesap da kapatıldı

7.07.2026 18:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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soL Haber'e X'ten ikinci engel: Yeni hesap da kapatıldı

Yaklaşık 17 yıldır faaliyette olan X hesabına erişim engeli getirilen soL Haber, yeni hesabını kamuoyuna duyurmuştu. soL Haber'in yeni hesabı da X tarafından erişime engellendi.
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soL Haber'in X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş ve X kararı uygulamıştı.

Yaklaşık 17 yıldır faaliyette olan X hesabına erişim engeli getirilen soL Haber, yeni hesabını kamuoyuna duyurdu. 

Bu duyurunun ardından, açıklanan yeni sosyal medya hesabı da X tarafından engellendi.

Sol'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"soL Haber'in dün açtığımız yeni X hesabı da, bu kez bizzat X tarafından askıya alındı. 

X tarafından herhangi bir gerekçe de sunulmadı. 

X, daha önceki engellemeyle ilgili mahkeme kararlarının tarafımıza ulaştırılması talebimize de yanıt vermedi. Konuyu inceliyoruz"

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