soL Haber'e X'ten ikinci engel: Yeni hesap da kapatıldı

soL Haber'in X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmiş ve X kararı uygulamıştı.
Yaklaşık 17 yıldır faaliyette olan X hesabına erişim engeli getirilen soL Haber, yeni hesabını kamuoyuna duyurdu.
Bu duyurunun ardından, açıklanan yeni sosyal medya hesabı da X tarafından engellendi.
Sol'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"soL Haber'in dün açtığımız yeni X hesabı da, bu kez bizzat X tarafından askıya alındı.
X tarafından herhangi bir gerekçe de sunulmadı.
X, daha önceki engellemeyle ilgili mahkeme kararlarının tarafımıza ulaştırılması talebimize de yanıt vermedi. Konuyu inceliyoruz"
soL Haber'in dün açtığımız yeni X hesabı da, bu kez bizzat @X tarafından askıya alındı.— soL TV (@soLTVkanal) July 7, 2026
X tarafından herhangi bir gerekçe de sunulmadı.
X, daha önceki engellemeyle ilgili mahkeme kararlarının tarafımıza ulaştırılması talebimize de yanıt vermedi. Konuyu inceliyoruz