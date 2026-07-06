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Engellenen soL Haber, yeni hesabını duyurdu

Engellenen soL Haber, yeni hesabını duyurdu

6.07.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Engellenen soL Haber, yeni hesabını duyurdu

Yaklaşık 17 yıldır faaliyette olan X hesabına erişim engeli getirilen soL Haber, yeni hesabını kamuoyuna duyurdu.

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soL Haber, sosyal medya platformu X'teki hesabının Türkiye'de erişime engellenmesinin ardından yeni X hesabını okurlarına duyurdu.

Gazetenin yeni X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"soL Haber yeni hesabıyla X’te

NATO Zirvesi’yle birlikte soL Haber, sistematik bir baskıyla karşı karşıya. Yaklaşık 17 yıldır kullandığımız X hesabımız, Türkiye’de erişime engellendi. Ayrıca, soL Haber hakkında “kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı” isnadıyla soruşturma başlatıldığına dair iddialar dile getirilmeye başlanmıştır. soL, bu baskılara karşı hukuki alanda gerekli adımları atmak üzere hazırlıklarına başlamıştır. soL Haber’e yönelik, 'toplumsal kaos amaçlamak' gibi suçlamaların hiçbir gerçekliği olmadığı açıktır. Aksine suçlamayı yöneltenlerin haksızlık ve zayıflıklarını örtmek üzere bu iddialara başvurdukları anlaşılmaktadır. Kamuoyunu, dostlarımızı, okurlarımızı soL’la dayanışmaya çağırıyoruz. En önemli dayanışma, soL’a abone olmak, bizzat omuz vermektir. soL’u susturma girişimi başarısızlığa mahkumdur. Sesimizi yükselteceğiz. Sizin desteğinizle. Hep birlikte."

 

İlgili Konular: #Sevim Tanürek #sol haber

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