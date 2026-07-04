soL Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesinin aktardığına göre, 924 bin takipçili @solhaberportali hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

İFÖD'ün açıklamasında, erişim engeli kararına rağmen X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadığı belirtildi.

5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi, “milli güvenlik, kamu düzeni” ve benzeri gerekçelerle internet içeriklerine erişimin engellenmesine imkan tanıyor.