soL Haber'in X hesabına erişim engeli getirildi.
İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesinin aktardığına göre, 924 bin takipçili @solhaberportali hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.
İFÖD'ün açıklamasında, erişim engeli kararına rağmen X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadığı belirtildi.
5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi, “milli güvenlik, kamu düzeni” ve benzeri gerekçelerle internet içeriklerine erişimin engellenmesine imkan tanıyor.
soL Haber'in 924 bin takipçili X hesabı (@solhaberportali), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.— EngelliWeb (@engelliweb) July 3, 2026
Hesap, X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. pic.twitter.com/Lx3MkvEoye