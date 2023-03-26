SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer: Tek adam rejimini yenmek için tek aday etrafında mücadeleyi büyüteceğiz

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 19:23

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 19:23

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, dün Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda partililere hitap etti. Başer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu irade, kötülük iktidarını gönderecek iradedir. Bu irade, yeni bir ülkeyi kurma iradesidir. 21 yıl oldu. AKP seçimi kazandığında doğan çocuklar şu anda 21 yaşında. Bu seçimlerde SOL Parti’ye verilecek her oy, bu ülkenin aydınlık, ilerici, eşit, laik kuruluşu için verilecektir. Bu iktidardan kurtulacağız.

“TEK ADAM REJİMİNİ YENMEK İÇİN, HALKIN TALEPLERİNİN KARŞILAYICISI OLAN TEK ADAYLA BİRLEŞELİM”

Bizim tarihimiz, direnişimiz var. Bu ülkeyi bir avuç sömürücüye bırakmayacağız. Emperyalistlere bırakmayacağız. ‘Bu seçimler çok kritik’ dedik, SOL Parti olarak. İki yıldır il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle şunu söylüyoruz; Cumhuriyet’in tarihinin en önemli seçimi bu, bir referandum olacak. Tüm siyasi partilere, tüm demokratik kitle örgütlerine dedi ki ‘Sorumlu davranın. Hiçbir koltuk hesabına, hiçbir milletvekili hesabına, hiçbir kişisel hesaba katılmayın. Ülkenin geleceğidir asıl olan. Tek adam rejimini yenmek için, halkın taleplerinin karşılayıcısı olan tek adayla birleşelim. Bu karanlık iktidarı tarihin çöplüğüne gönderelim’. Tek adam rejimini yenmek için tek aday etrafında mücadeleyi büyüteceğimize, seçimlere giderken ortaya çıkan her türlü sorunda tüm muhalefet kesimleriyle birlikte faşizme karşı omuz omuza mücadele edeceğimizi buradan açıklıyoruz.”

Partililer, “AKP mezara, halk iktidara” ve “Eşitlik, adalet, memlekete sol gerek” sloganları attı.