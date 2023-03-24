SOL Parti seçimlere Sosyalist Güç Birliği ile katılıyor

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:45

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:46

Seçim tutumuna dair açıklama yayımlayan SOL Parti, parlamento seçimlerinde Sosyalist Güç Birliği içerisinde kendi parti ve adayları ile seçime gireceklerini, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ilan etti.

HDP ile yapılan görüşmeler için ise "Seçim ittifakı imkanlarının araştırılması çerçevesindeki görüşmelerimiz temel prensiplerde olumlu karşılıklar bulmuştur. Ancak mevcut dar zaman aralığında her iki tarafın kendi iç prosedürlerini tamamlayarak olumlu bir sonuca ulaşması mümkün olmamıştır" denilen SOL Parti açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Önümüzdeki seçimlerin en önemli yanı başta ekonomisi olmak üzere, adalet sisteminden toplumsal yapıya her alanda ülkemizi İslamcı faşizmin karanlığında büyük bir çöküşün içine sürüklemiş olan tek adam rejiminden kurtulmaktır.

Partimiz uzun zamandır CB seçimlerde geniş bir muhalefet mutabakatının oluşmasını ön plana alan bir çaba içinde olmuştu. Gelinen aşamada böyle bir mutabakatın oluşmasını çok önemli buluyoruz. Seçim sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar karşısında Saray rejiminin yıkılması için Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek tüm muhalefet güçleriyle birlikte mücadele edeceğiz.

Faşist rejime son vermek ve yeni bir ülke kurma mücadelesini yükseltmek için hazırız!

SOL Parti, parlamento seçimlerinde kapitalist neoliberal sermaye düzeni karşısında anti-emperyalist, emekten, laiklikten ve barıştan yana yeni bir ülke kurma bayrağını yükseltmek için var gücüyle çalışacaktır!"