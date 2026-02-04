SOL Parti İstanbul binasına saldırı... Şeriat karşıtlığı İslamcıları ‘rahatsız’ etti

SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasının kepengine dün gece “yaşasın şeriat” yazıldı. Saldırının, parti üyelerine verilen ev hapsi kararlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Aynı saatlerde, Üsküdar’da asılan şeriat karşıtı pankartın da saldırıya uğradığı bildirildi.

SOL Parti’nin “Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye” konulu çalışmasına yönelik keyfi engellemeler ve hedef göstermeler sürüyor. İlgili çalışmanın pankartı nedeniyle son günlerde çok sayıda SOL Parti üyesi Türkiye’nin çeşitli illerinde gözaltına alındı ve altı parti üyesi hakkında ev hapsi kararı verildi. Dün gece de SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasının kepengine kimliği belirsiz gerici gruplar tarafından ‘Yaşasın şeriat’ sloganı yazıldı.

Saldırının, parti üyelerine verilen ev hapsi kararlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Aynı saatlerde, Üsküdar’da asılan şeriat karşıtı pankarta saldırı gerçekleştirildi.

“BU BİR TESADÜF DEĞİL”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen, yaşananların bir sürecin parçası olduğunu söyledi. Demirdöğen, “Pankart çalışmaları yürütüyorduk. Daha önce pankartlarımız provokatif biçimde söküldü. Ardından siyasallaşmış yargı devreye girdi” dedi.

6 PARTİ ÜYESİ HAKKINDA EV HAPSİ

Demirdöğen, son iki gün içinde toplam altı parti üyesi hakkında ev hapsi kararı verildiğini belirterek, “Cuma günü üç arkadaşımıza ev hapsi uygulandı. Bugün de pankart ve yazılama yaptıkları gerekçesiyle üç genç arkadaşımız hakkında aynı karar alındı” ifadelerini kullandı.

“GECE KARANLIĞINDA GELİP YAZILAMA YAPTILAR”

İl binasına yönelik saldırının bilinçli şekilde planlandığını vurgulayan Demirdöğen, “Dün gece, binada kimsenin olmadığı saatleri kollayarak gelip kepenge ‘yaşasın şeriat’ yazdılar. Saldırıyı yapan kişiler bunu sosyal medya hesaplarından da paylaştı” diye konuştu.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Yaşananların laikliğe sahip çıkan kesimleri hedef aldığını söyleyen Demirdöğen, “Bu provokatif yaklaşımlar karşısında ne biz geri adım atarız ne de toplum bu dayatmaya teslim olur” dedi.