Cumhuriyet Gazetesi Logo
SOL Parti İstanbul binasına saldırı... Şeriat karşıtlığı İslamcıları ‘rahatsız’ etti

SOL Parti İstanbul binasına saldırı... Şeriat karşıtlığı İslamcıları ‘rahatsız’ etti

4.02.2026 17:03:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
Takip Et:
SOL Parti İstanbul binasına saldırı... Şeriat karşıtlığı İslamcıları ‘rahatsız’ etti

SOL Parti’nin şeriat karşıtı çalışması İslamcı grupları rahatsız etmeye devam ediyor. Partinin il binasının kepengine kimliği belirsiz kişilerce ‘Yaşasın Şeriat’ sloganı yazılırken şeriat karşıtı çalışma yürüten parti üyeleri hakkında da gözaltı kararı veriliyor.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasının kepengine dün gece “yaşasın şeriat” yazıldı. Saldırının, parti üyelerine verilen ev hapsi kararlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Aynı saatlerde, Üsküdar’da asılan şeriat karşıtı pankartın da saldırıya uğradığı bildirildi.

Image

SOL Parti’nin “Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye” konulu çalışmasına yönelik keyfi engellemeler ve hedef göstermeler sürüyor.  İlgili çalışmanın pankartı nedeniyle son günlerde çok sayıda SOL Parti üyesi Türkiye’nin çeşitli illerinde gözaltına alındı ve altı parti üyesi hakkında ev hapsi kararı verildi. Dün gece de SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasının kepengine kimliği belirsiz gerici gruplar tarafından ‘Yaşasın şeriat’ sloganı yazıldı. 

Saldırının, parti üyelerine verilen ev hapsi kararlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Aynı saatlerde, Üsküdar’da asılan şeriat karşıtı pankarta saldırı gerçekleştirildi. 

“BU BİR TESADÜF DEĞİL”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen, yaşananların bir sürecin parçası olduğunu söyledi. Demirdöğen, “Pankart çalışmaları yürütüyorduk. Daha önce pankartlarımız provokatif biçimde söküldü. Ardından siyasallaşmış yargı devreye girdi” dedi.

6 PARTİ ÜYESİ HAKKINDA EV HAPSİ

Demirdöğen, son iki gün içinde toplam altı parti üyesi hakkında ev hapsi kararı verildiğini belirterek, “Cuma günü üç arkadaşımıza ev hapsi uygulandı. Bugün de pankart ve yazılama yaptıkları gerekçesiyle üç genç arkadaşımız hakkında aynı karar alındı” ifadelerini kullandı.

“GECE KARANLIĞINDA GELİP YAZILAMA YAPTILAR”

İl binasına yönelik saldırının bilinçli şekilde planlandığını vurgulayan Demirdöğen, “Dün gece, binada kimsenin olmadığı saatleri kollayarak gelip kepenge ‘yaşasın şeriat’ yazdılar. Saldırıyı yapan kişiler bunu sosyal medya hesaplarından da paylaştı” diye konuştu.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Yaşananların laikliğe sahip çıkan kesimleri hedef aldığını söyleyen Demirdöğen, “Bu provokatif yaklaşımlar karşısında ne biz geri adım atarız ne de toplum bu dayatmaya teslim olur” dedi.

İlgili Konular: #SOL Parti #gericilik

İlgili Haberler

SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasına saldırı: ‘Yaşasın şeriat’ yazdılar…
SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasına saldırı: ‘Yaşasın şeriat’ yazdılar… SOL Parti İstanbul İl Örgütü binasına yönelik saldırı gerçekleşti. Kapalı haldeki il örgütü binasının kepengine kimliği bilinmeyen bir grup tarafından "yaşasın şeriat" yazıldı.
SOL Parti, ‘Fırtına bizi çağırıyor’ diyerek, yeni siyaset tutum belgesini kamuoyuna açıkladı
SOL Parti, ‘Fırtına bizi çağırıyor’ diyerek, yeni siyaset tutum belgesini kamuoyuna açıkladı SOL Parti sözcüleri partilerinin yeni siyaset tutum belgesi olan “Türkiye’nin çıkış ve değişim yolu” belgesine ilişkin; “Elimizden alınanları geri isteyen halkın yeniden siyaset arenasına geri dönmesi vesilesiyle ancak bu karanlıktan çıkabiliriz. Bunu örgütlemek zorundayız. Yeni bir siyasal rejim kurulacaksa, bugün toplumsal yaşamı ve devletin her kademesini ele geçirmiş olan tarikat ve cemaatlerin tüm toplumsal düzeylere müdahalesi engellenerek gerçek bir laiklik inşa edilebilir. Bütün muhalefet hareketini birleştirecek, onun içerisindeki parçalanma ve dağınıklıkları ortadan kaldıracak birleşik gücü yaratmak zorundayız” dedi.
Şeriat karşıtı pankart suç oldu: Laikliği savunan SOL Partililere ev hapsi
Şeriat karşıtı pankart suç oldu: Laikliği savunan SOL Partililere ev hapsi İstanbul Sefaköy'de şeriata ve karşıtı pankart nedeniyle hedef gösterilmelerinin ardından gözaltına alınan SOL Partililerin tutuklanması istendi. Mahkeme üç SOL Partiliye ev hapsi cezası verdi.