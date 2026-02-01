SOL Parti, ‘Fırtına bizi çağırıyor’ diyerek, yeni siyaset tutum belgesini kamuoyuna açıkladı

SOL Parti dün Ankara’da TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde Türkiye ve bölgedeki güncel siyasal duruma yönelik “Fırtına bizi çağrıyor” sloganıyla “Türkiye’nin çıkış ve değişim yolu” başlıklı siyaset tutum belgesini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

‘2025 DİRENİŞİN YILI OLDU’

Salona önceki gün İstanbul Sefaköy’de üç SOL Partili gencin ev hapsi cezasına neden olan “Emperyalizme,şeriata ve faşizme karşı laik ve demokratik Türkiye için bir arada mücadele” pankartı asıldı. SOL Parti MYK üyesi Göksu Cengiz yaptığı açılış konuşmasında; “Hep beraber bu karanlığı yıkacağımıza olan inancımız var. 2025 yılı bölgemiz adına yoğun bir emperyalist saldırganlığı şahit olduğumuz ve ülkesini bu emperyalist saldırganlığa teslim ederek ancak iktidarını sürdürebilen tek adam rejiminin bizi hapsetmeye çalıştığı büyük bir gerici karanlıkla geçti. Bu gerici karanlığın karşısında uzun süredir söylediğimiz; ‘Türkiye buraya hapsedilemez’ dediğimiz, ‘Türkiye’nin büyük bir ilerici devrimci birikimi var’ dediğimiz yoğun halk kitlelerinin birbirleriyle buluştuğu bir direnişin yılı oldu” dedi.

‘HALK SİYASETE DÖNDÜKÇE KARANLIKTAN ÇIKABİLİRİZ’

“Bu geri karanlığı, ancak halkın birleşik mücadelesiyle aşabiliriz” diyen Cengiz; “Elimizden alınanları geri isteyen halkın yeniden siyaset arenasına geri dönmesi vesilesiyle ancak bu karanlıktan çıkabiliriz. Bunu örgütlemek zorundayız ve bunun için yola koyulduk ve geçen aylar, geçen günler bize bunun ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından halk tekrar sesini yükseltti ve siyasete dahil oldu. Gerçekten birleşik bir mücadele istiyorsak bu rejimin bizden aldıklarını geri kazanacak bir mücadele hattının örgütlenmesi lazım. Şeriat ve faşizme karşı laik ve devrimci demokratik cumhuriyeti kurmak için yürüyen milyonlarız ve bu karanlığa teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘BU REJİM, TÜRKİYE’Yİ ÇÜRÜMEYE VE ÇÖZÜLMEYE GÖTÜRDÜ’

Cengiz’in ardından SOL Parti’nin “Çıkış yolu ve değişim” programını anlatmak için kürsüye çıkan parti sözcüsü İsmail Hakkı Tombul; “Bir yol ayrımını tarif ediyoruz. Bugünün Türkiye’sini tarif etmemiz gerek. 100 yıl önce emperyalist işgale karşı kurulan Cumhuriyet; 1947’de ABD’yle yapılan anlaşmalarla başlayan ve sonra 1950, 1990’lı yıllarla birlikte İsrail’in güvenliğini teminat altına almak isteyen Orta Doğu’nun arkasında ABD, önünde AKP ve MHP olan siyasal İslamcı tek adam rejiminden bahsediyoruz. Bu rejim artık halktan destek alamıyor, en az yüzde 60’ı gitmesini istiyor. Bu rejim, Türkiye’yi çürümeye ve çözülmeye götürdü. Bu rejim Cumhuriyet’in en önemli ilerici kazanımları olan laiklik, bağımsızlık fikri ve demokrasiyi tasfiye etti. Şimdi esas mücadeleyi ortaklaştırmamız bir tarihsel sorumluluk. Bu tarihsel sorumluluğu, hepimizin muhalefet eden kesimleri yerine getireceğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘LAİKLİK YAŞAM SİGORTASIDIR’

SOL Parti’nin laiklik politikasına ilişkin konuşan parti sözcülerinden İlknur Başer; “Şeriatın fiili olarak bu devlete işlendiğini bize dikta etmeye çalışıyorlar. Asıl suç işleyen sizlersiniz. Arkadaşlarımıza ev hapsi vermek, laikliği hapsetmek demektir. Laiklik kazanılmadan, demokratik dönüşüm asla ve asla sağlanamaz. Laiklik bugün sokak ortasında katledilen kadınların, eve hapsedilmek istenen kadınların, kız çocuklarının ve yok sayılmak istenen LGBT artı bireylerinin, emekçilerin, ezilenlerin ,üreticilerin yaşam sigortasıdır. Laikliği kazanma mücadelesini hep birlikte büyüteceğiz. Yeni bir siyasal rejim kurulacaksa, bugün toplumsal yaşamı ve devletin her kademesini ele geçirmiş olan tarikat ve cemaatlerin tüm toplumsal düzeylere müdahalesi engellenerek gerçek bir laiklik inşa edilebilir” dedi.

‘MUHALEFET HAREKETİNİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

SOL Parti sözcülerinden Önder İşleyen de “Bütün muhalefet hareketini birleştirecek, onun içerisindeki parçalanma ve dağınıklıkları ortadan kaldıracak birleşik gücü yaratmak zorundayız. Bugün başlayan yürüyüşümüz esas olarak bunun içindir. Biz ülkenin her yanında burada da yazdığı gibi emperyalizme karşı laiklik, demokrasi ve bağımsızlık için her yerde birlikte mücadeleyi örgütlemek için çalışacağız” diye konuştu