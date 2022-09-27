SOL Parti, Mersin'de polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı

27 Eylül 2022 Salı, 13:52

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne PKK'li teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Saldırıda açılan ilk ateş sırasında yaralanan 2 polis memurundan Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Saldırının ardından SOL Parti, PKK'li teröristler tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

SOL Parti'nin açıklaması şöyle:

"Mersin’de yapılan saldırıyı kınıyoruz.

Türkiye tarihinin en kritik seçim süreçlerinden birisiyle karşı karşıya. İktidarın kutuplaştırmaları derinleştirerek ve baskı politikalarını arttırarak ülkeyi olağanüstü koşullar içinde seçimlere taşımaya çalıştığı açık. Ezilen halkın birliği ve dayanışmasını zayıflatacak; toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecek her tür adım iktidar politikalarına su taşımak dışında bir anlam ifade etmez.

UYARIYORUZ!

7 Haziran’dan 1 Kasım’a 2015’te yaşanan şiddet ortamının yarattığı sonuçlar ortada. Ülkemizin böyle bir kaos iklimine bir kez daha sokulmasına karşı herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz.

Bir arada yaşamı zedeleyen her tür girişim karşısında ezilen halkın birliğini ve dayanışmasını geliştirme sorumluluğuyla bu şiddet eylemini kınıyoruz."