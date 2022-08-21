SOL Parti'den asbest yüklü gemiye karşı yürüyüş

21 Ağustos 2022 Pazar, 18:48

Zehirli atık dolu Nae Sao Paulo adlı geminin söküm için İzmir Aliağa’ya gelmesine tepkiler devam ederken, SOL Parti İzmir örgütü asbestli gemiyi kente sokmamaya kararlı. SOL Parti İzmir Karşıyaka’da konu ile ilgili yürüyüşlü protesto düzenledi.

Karşıyaka Çarşı girişinde başlayan yürüyüşün ardından SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül, “Kapitalizmin doymak bilmez kar hırsı bizi yeni bir çevre yıkımı ile karşı karşıya getirdi. Üzerinde 900 tona yakın asbest ve zehirli atık taşıyan, hurdaya ayrılan Fransız donanmasına ait Nae Sao Paulo uçak gemisi söküm için İzmir’e Aliağa’ya getiriliyor” dedi.

Geminin taşıdığı zehirli atığın söküm yapılan normal bir gemiden çıkan zehirli atıktan yüz kat fazla olduğunu vurgulayan Bülbül, “Bu gemi ile aynı tonajda ve büyüklükteki ikiz gemisinde Fransa’da, üstelik güvenli ortamda yapılan sökümde 760 ton asbest çıktığını biliyoruz. Bu miktar, Aliağa’da gemi sökümlerinde üç yılda ortaya çıkan asbestten fazladır. Gelen geminin gerçek anlamda zehir saçtığı biliniyorken halkı değil sermayeyi düşünen sarayın ve AKP’nin çevre bakanı ‘Abartmayın gemide 9 ton asbest var bunun da bir zararı yok’ diyerek adeta toplumla alay ediyor. Üstelik Brezilya mahkemeleri bu asbest yüklü gemi için Brezilya’daki limandan ayrılamaz diyerek tedbir kararı almasına rağmen hukuksuz bir şekilde yola çıkarılmış durumdadır. Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerin bile kabul etmediği gemi mahkeme kararına rağmen bu konudaki uluslararası antlaşmalar hiçe sayarak yoluna devam ediyor. Geminin 6-7 Eylül tarihlerinde İzmir’e gelmesi bekleniyor” diye konuştu.

‘KİRLİLİK HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Aliağa’nın hali hazırda başta rafineri olmak üzere demir çelik ve gemi söküm sahası olması nedeniyle yoğun ve ağır kirlilikle boğuştuğunu dile getiren Bülbül, “Bu kirlilik yıllarla büyüyerek bölge için büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumdadır. Özellikle gemi sökümünde çalışan işçiler kontrolsüz ve denetimsiz koşullarda hem iş kazalarına hem de gemi sökümünde ortaya çıkan zehirli atıkların neden olduğu kanser ve benzeri hastalıklara maruz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Bülbül, şunları söyledi:

“Görüyoruz ki toprağımızı, havamızı, suyumuzu emperyalist tekellerin ve sermayenin talanına sunanlar üç beş milyon dolar daha kazanmak için başta gemi sökümünde çalışan işçiler olmak üzere halkın sağlığını hiçe sayıp ülkemizi bu güçlerin çöplüğü yapmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın sağlığına sahip çıkan, havasına sahip çıkan, toprağına sahip çıkan özetle yaşamına sahip çıkan bütün yaşam savunucuları ile birlikte Sol Parti İzmir İl Örgütü olarak bu gemiyi durduracak barikatın içinde yer alacağız. SOL Parti olarak ülkemizi dünyanın çöplüğü yapmak isteyenlerin karşısında ‘Yaşasın Bağımsız Türkiye’ şiarı ile durmaya devam edeceğiz. Dünya'nın çöplüğü olmayacağız! Yaşasın bağımsız Türkiye!”

Yürüyüşte konuşma yapan yazar ve SOL Parti PM Üyesi Barış İnce, "Bugün burada Aliağa'ya iki hafta sonra gelmek üzere olan asbest gemiyi protesto etmek için toplandık. 900 ton asbest içeren bu gemi Foça’yı, Ege’yi her yeri zehirlenerek hepimizi mahvedecek. Ancak bu iktidar rant uğruna bizi zehirlemeye razı ama bu gemi buraya girdiğinde İzmir zehirlenecek. Biz burada 9 Eylül’ü kutlayacağız fakat bugün AKP bağımsızlığımızı satıyor. SOL Parti ülkenin geleceği için yürüyor. Zehirli gemiye karşı verdiğimiz mücadele aynı zamanda bağımsız Türkiye mücadelesidir" dedi.