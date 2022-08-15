SOL Parti asbest yüklü gemiye karşı yürüyüş kararı aldı
Brezilya’dan gelecek olan asbest yüklü geminin İzmir Aliağa’da sökülmesi kararına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Buna karşılık SOL Parti İzmir İl Örgütü yürüyüş kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Dünyanın çöplüğü olmamak için yürüyeceğiz. Bağımsızlık için yürüyeceğiz” denildi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde sökülmesine izin verilen Brezilya donanmasına ait asbestli geminin, Brezilya mahkemesinin 'limana geri dön' kararına rağmen, hala İzmir’e doğru hareket halinde olduğu görüldü.
Buna karşılık SOL Parti İzmir İl Örgütü geminin hareketine tepki göstererek yürüyüş başlatacağını duyurdu. Açıklamada, 21 Ağustos Pazar günü, Karşıyaka Çarşı’dan yola çıkılarak zehirli geminin protesto edileceği bildirildi.
"3 YILDIR SÖKÜLEN TÜM GEMİLERDEKİ ASBESTİN TOPLAMINDAN FAZLA"
Geminin içerisindeki asbest miktarının söylenenin üstünde olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu geminin aynı tonajdaki, aynı büyüklükteki ikiz gemisinde 760 ton asbest çıktı. Bu rakam Aliağa’da 3 yıldır sökülen tüm gemilerdeki asbestin toplamından fazladır. Bu zehir denizlerimize akacaktır. Gemiden kopan parçalar ülkemizin dört bir yanına dağıtılacaktır. İşçilerimizle birlikte bu şehirde hatta bu ülkede yaşayan herkes saçılan zehri bir şekilde soluyacaktır. Halkını değil sermayeyi düşünen iktidarın Bakanı, geminin yüzde 15’lik bir kısmına bakıp sadece 9.6 ton asbest var diyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki yaşam savunucuları ise bu rakamın 100 kat fazla olduğunu söylüyor. Brezilya’daki mahkemeler, ‘Bu gemi zehirli, yola çıkmasın, Türkiye’deki halkı zehirler’ diyor” denildi.
"DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜ OLMAMAK İÇİN YÜRÜYECEĞİZ"
AKP’nin rant uğruna Türkiye’yi zehirlemeyi göze aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“900 tona yakın asbest barındıran Nae Sao Paulo gemisi, sırf para kazanmak uğruna söküm için Aliağa’ya getiriliyor. Yüzdüğümüz deniz, içtiğimiz su, aldığımız hava zehirle dolacaktır. İzmir’in emekçi ilçesi Aliağa’da binlerce işçi bu asbest denilen zehir nedeniyle akciğer kanseri oldu. Bu gemi İzmir’e gelirse, normal bir gemiden çıkan zehrin 100 katı zehir etrafa saçılacaktır. 21 Ağustos’ta Karşıyaka Çarşı girişinden başlayarak bu gemi İzmir’e gelmesin diye yürüyeceğiz. Dünyanın çöplüğü olmamak için yürüyeceğiz. Bağımsızlık için yürüyeceğiz.”
Video Haberler
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
- Ağaca çarpan otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'