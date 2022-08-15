SOL Parti asbest yüklü gemiye karşı yürüyüş kararı aldı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:36

İzmir’in Aliağa ilçesinde sökülmesine izin verilen Brezilya donanmasına ait asbestli geminin, Brezilya mahkemesinin 'limana geri dön' kararına rağmen, hala İzmir’e doğru hareket halinde olduğu görüldü.

Buna karşılık SOL Parti İzmir İl Örgütü geminin hareketine tepki göstererek yürüyüş başlatacağını duyurdu. Açıklamada, 21 Ağustos Pazar günü, Karşıyaka Çarşı’dan yola çıkılarak zehirli geminin protesto edileceği bildirildi.

"3 YILDIR SÖKÜLEN TÜM GEMİLERDEKİ ASBESTİN TOPLAMINDAN FAZLA"

Geminin içerisindeki asbest miktarının söylenenin üstünde olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu geminin aynı tonajdaki, aynı büyüklükteki ikiz gemisinde 760 ton asbest çıktı. Bu rakam Aliağa’da 3 yıldır sökülen tüm gemilerdeki asbestin toplamından fazladır. Bu zehir denizlerimize akacaktır. Gemiden kopan parçalar ülkemizin dört bir yanına dağıtılacaktır. İşçilerimizle birlikte bu şehirde hatta bu ülkede yaşayan herkes saçılan zehri bir şekilde soluyacaktır. Halkını değil sermayeyi düşünen iktidarın Bakanı, geminin yüzde 15’lik bir kısmına bakıp sadece 9.6 ton asbest var diyor. Dünyadaki ve Türkiye’deki yaşam savunucuları ise bu rakamın 100 kat fazla olduğunu söylüyor. Brezilya’daki mahkemeler, ‘Bu gemi zehirli, yola çıkmasın, Türkiye’deki halkı zehirler’ diyor” denildi.

"DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜ OLMAMAK İÇİN YÜRÜYECEĞİZ"

AKP’nin rant uğruna Türkiye’yi zehirlemeyi göze aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“900 tona yakın asbest barındıran Nae Sao Paulo gemisi, sırf para kazanmak uğruna söküm için Aliağa’ya getiriliyor. Yüzdüğümüz deniz, içtiğimiz su, aldığımız hava zehirle dolacaktır. İzmir’in emekçi ilçesi Aliağa’da binlerce işçi bu asbest denilen zehir nedeniyle akciğer kanseri oldu. Bu gemi İzmir’e gelirse, normal bir gemiden çıkan zehrin 100 katı zehir etrafa saçılacaktır. 21 Ağustos’ta Karşıyaka Çarşı girişinden başlayarak bu gemi İzmir’e gelmesin diye yürüyeceğiz. Dünyanın çöplüğü olmamak için yürüyeceğiz. Bağımsızlık için yürüyeceğiz.”