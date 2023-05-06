SOL Parti Üç Fidan’ı andı: ‘İşgalcileri, işbirlikçileri Göndereceğiz’

Yayınlanma: 06.05.2023 - 18:27

Güncelleme: 06.05.2023 - 18:27

SOL Parti, 6 Mayıs’ın yıl dönümünde, Denizleri anmak için, ‘ İşgalcileri, işbirlikçileri Göndereceğiz’ sloganıyla ülkenin farklı noktalarında bağımsızlık yürüyüşü gerçekleştirdi. ‘Adana, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, Artvin Hopa, Trabzon Tonya, Mersin,Giresun, Tokat ve İzmir’de bağımsızlık yolunda yürüyenler yan yana geldi. İşbirlikçi iktidara karşı mücadeleyi büyütme, işgalcileri göndermek için solda birleşme çağrısında bulundu.

EMPERYALİZMİ SECDE EDİNENLERE KARŞI...

Hopa’da yapılan yürüyüşte konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Feray Aytekin Aydoğan, "Bizler Mahir'leriz, bizler İbrahim'leriz. 6 Mayıs'ta katledilen Üç Fidan'larız. 6. Filo'yu kıble edinen, emperyalizmi secde edinenlere karşı tam bağımsız bir memleket mücadelesini ilmek ilmek örgütleyenleriz" ifadelerini kullandı.

Aydoğan, şöyle devam etti: "Şimdi memleketin dört bir tarafını NATO üsleriyle, nükleer silah depoları ile kuşatmışlar. Emperyalizme, sömürücülere karşı Hopa'da ve memleketin her yerinde 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye haykıranlarız" diye konuştu.

İŞBİRLİKÇİLERİ GÖNDERME GÜNÜ

Kocaeli’nde gerçekleşen bağımsızlık yürüyüşünde konuşan Sol Parti Başkanlar Kurulun üyesi Önder İşleyen ise şunları söyledi; ‘21 yıllık iktidar tarihî bütün öteki kötülükleriyle birlikte bir işbirlikçilik tarihidir. Köklerinde 6.Filo'ya secde etmek olan siyasal İslamcılar, ABD'nin görevlendirmesiyle! BOP Eş Başkanı olarak iktidara taşındı.

21 yılda ülkenin kaynaklarını emperyalist tekellere peşkeş çekip, Cumhuriyet'in birikimlerini tek tek satarak ülkeye büyük bir ihanet içinde oldular. ABD güdümlü savaşlara gönüllü yazılıp, çihatçı çetelerle omuz omuza verip ülkemizi Ortodoğu'nun etnık-mezhepsel çatışma karanlığına çektiler.

Gün bu işbirlikçi iktidarı gönderme günüdür. 21 yıllık karanlığın son haftanızdayız, 14 Mayıs günü ülkemizin yurtsever aydınlık insanları, gençleri, kadınları, ezilen emekçi çoğunluğu olarak birleşip bu devranı kapatıyoruz.

Biz, 21 yıldır bu iktidara direnen devrimcileriz, arkamızda bugün yolunda yürüdüğümüz Deniz'lerin, İbo'ların, Mahir'lerin onurlu mücadele tarihi var.

1966'da Muş'un Varto'sunda depreme koşan Sinan Cemgil, arkadaşlarıyla halan ayakta olan bir ilk okul inşa ederken "halkımıza borcumuz var, sonunda ölüm de olsa bu bedeli ödeyeceğiz" diyordu. Sinan'ı öldürdüler, onlarca yıl sonra bir ananın bağrından kopan bir agıtta Sinan'ın yeniden dirileceğini bilemediler. 69'da Zap Suyu'nun üzerine köprü yapan Deniz ve devrimci gençleri idam sehpasına yolladılar. Zap Suyu'nun Deniz diye çağıldamasın önüne geçemediler. Fatsa'da Fikri'lerin yeni kurduğu hayatı söndürürüz sandılar, şimdi Hatay'da devrimci ellerde çoğalmasına engel olamadılar. Biz bu tarihin Parti'siyiz, bayrağımız onların bağımsızlık, özgürlük, devrim ve sosyalizm fikrinin bayrağıdır. O yüzden 14 Mayıs'ta işbirlikçiler gidecek, 15 Mayıs sabahı bağımsızlık ve özgürlük için birleşerek mücadelemiz sürecek. SOL Parti pusulada bir bağımsızlık, laiklik, özgürlük ve emekçilerin kurtuluş çağrıdır.’