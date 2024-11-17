SOL Parti'den AKP'ye 'teğmenler' tepkisi: 'Asıl ihraç edilmesi gerekenler orduda yuvalanmış tarikat mensuplarıdır!'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:44

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurmuştu.

Karara muhalefetten ve siyasi isimlerden peş peşe tepki gelirken; konuya dair bir açıklama da SOL Parti’den geldi.

BİLDİRİ YAYIMLADILAR

SOL Parti, iktidarın ‘ihraç’ hamlesine yayımladıkları bildiri ile yanıt verdi.

Partiden yapılan açıklamada, “AKP ‘darbecilik algısı’ üzerinden siyaset yürütmeye devam ediyor. Oysa ‘askeri vesayete karşı mücadele’ adı altında ülkeyi darbeye sürükleyen onlardı! Şimdi ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen teğmenleri ordudan ihraç etmek istiyorlar. İhraç edilmesi gerekenler orduda yuvalanmış tarikat mensuplarıdır!” denildi.

Partinin açıklaması şu şekilde: