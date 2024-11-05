CHP’li Bakan’dan ‘PKK’ yanıtı! ‘Bahçeli aynaya baksın’

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:21

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:21

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ardından, DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması siyesetin gündeminde. Kayyum darbesine tepkiler sürerken partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kürsüden CHP Lideri Özgür Özel'e yüklenen Bahçeli, “CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Buradan bakınca CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Ayağını denk al…” dedi.

"BAHÇELİ AYNAYA BAKSIN"

Bahçeli'nin sözlerine yanıt gecikmedi. Cumhuriyet TV yayınında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bahçeli’nin sözlerinin “siyaseten” olduğunu ve bunun daha önce itiraf edildiğini anımsattı.

Bakan, “Sözlerine sayın Bahçeli’nin de inandığını sanmıyorum. Abdullah Öcalan’ı parlementoya getirmeye heves eden bir liderin, parlementoyu adres gösteren ve meşru siyaseti destekleyen genel başkanımıza bunları söylemesi komik. Bahçeli aynaya bakmalıdır” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL PARTİLİLERİ UYARACAK MI?

CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından CHP’li bazı isimlerden çelişkili açıklamalar gelmesi üzerine, Genel Başkan Özgür Özel’in bu isimleri Ankara’ya çağırarak “uyaracağı” kamuoyuna yansımıştı.

Bu iddiayı bilgisi olmadığı için teyit edemeyeceğini söyleyen Bakan, kayyum uygulamasına karşı partinin görüşünün yansıtılması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan, “Genel başkanla bu konuda konuşmadığım için bilgim yok ancak tabi ki tüm CHP’liler partinin ilke ve görüşlerine uygun hareket etmeli. Herkes yüzde yüz aynı görüşte olacak diye bir şey yok ama partiyi zor duruma düşürecek çıkışlar cezasız kalmaz. Lütfü Savaş’ın paylaşımı böyle bir paylaşımdı. Son derece yakışıksızdı” dedi.

“KİMSEYİ KANDIRAMAZLAR”

CHP’nin yeni Anayasa konusunda tüm kapıları kapattığını vurgulayan Bakan, “Anayasa’ya uymayan bir iktidarla anayasa yapmayacağız” dedi.

Bahçeli’nin çağrılarını “samimi bulmadığını” ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

“Kürt sorunu Türkiye’nin genel problemlerinden bağımsız değil. Hukuk devletini inşa etmiyorsanız, yargıyı bağımsız kılmıyorsanız, Anayasal sistemle kavga ediyorsanız, devlette liyakati bir kenara bırakıp kadrolaşma yapıyorsanız. Anayasa’yı değiştirelim, bu sorunları çözelim diyemezsiniz. Barış çağrısı kimden gelirse gelsin önemli ama terör örgütü liderini Gazi Meclis’in çatısı altına getirmek sorunu çözmez. İktidar Erdoğan’ın yönetime devam edebilmesi için bir manevra peşinde ama kimseyi kandıramazlar.”

Devlet Bahçeli’nin Grup Toplantısı’nda söylediği “Erdoğan yeniden seçilmelidir. Devlette devamlılık esastır” sözlerine yanıt veren Bakan, “Devlette devamlılık elbette esas. Erdoğan gittikten sonra devlet CHP’li bir Cumhurbaşkanı ve onun seçeceği bakanlar kurulu ile yönetilmeye devam edecek. Devlette devamlılığın anlamı budur. Biri gider başkası gelir. Bir kişi sonsuza kadar cumhurbaşkanı olsun demek değildir. Bahçeli bunu iyi anlayamamış” ifadelerini kullandı.