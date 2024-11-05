Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelilere tepki: 'Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz?'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Fenerbahçe taraftarlarına tepki gösterdi.
Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere cevap verdi.
Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.
"KEPAZELİK DİZ BOYUNU AŞTI"
Kendisini eleştiren Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" diye konuştu.
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