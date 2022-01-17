Sol Parti'den, Demokrasi İttifakı'na: Parçası değiliz
SOL Parti'den HDP'nin çağrısıyla gerçekleştirilecek olan "Demokrasi İttifakı Toplantısı"na ilişkin bir açıklama yapıldı. Toplantı bileşeni olarak ismi anılan SOL Parti, ittifaka ilişkin "Parçası değiliz" açıklamasında bulundu.
Dün medyaya yansıyan haberlerde Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) çağrısıyla SOL Parti, Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile 18 Ocak’ta Ankara’da bir araya geleceği belirtilmişti.
Toplantıya HDP’nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın katılacağı bildirilmişti.
Söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapan SOL Parti, toplantının parçası olmadıklarını duyurdu.
"SINIRLARI VE İÇERİĞİ BELLİ DEĞİL"
Açıklamada, yapılacak seçimlerin yalnızca iktidar değişikliği değil mevcut rejim için bir referandum niteliği de taşıdığını belirten SOL Parti, söz konusu ittifaka ilişkin, "Sınırları ve içeriği belli olmayan Demokrasi İttifakı" nitelendirmesinde bulundu.
"Partimiz bu aşamada hangi koşularda yapılacağı belli olmayan seçime ilişkin bir ittifak tartışmasına girilmesini doğru bulmamaktadır. Bu bağlamda HDP’nin çağrısıyla gerçekleşecek sınırları ve içeriği belli olmayan Demokrasi İttifakı adı altında yapılacak çalışmanın parçası olmadığımızı kamuoyu ile paylaşırız" denilen açıklamada, tüm muhalefet partileriyle dayanışmanın sürdürüleceği mesajı verildi.
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