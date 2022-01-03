SOL Parti zamlara karşı sokakta fatura yaktı
Yılın ilk gününde elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara yurttaşlar büyük tepki gösteriyor. SOL Parti, elektrik ve doğalgaz zamlarını protesto eylemleri başlattı.
İstanbul, İzmir, Ankara, Malatya, Bursa ve Eskişehir’de eylemler gerçekleştiren eylemlerde fatura yakıldı. SOL Parti’nin eylemleri bugün Antalya, Samsun, Ayvalık’ta sürecek. SOL Parti’den yapılan açıklamada eylemlerin önümüzdeki günlerde yayılarak devam edeceği ifade edildi.
Eylemlerde yapılan açıklamalarda şu talepler ifade edildi:
“Erdoğan’ın fantastik tezleri, TÜİK’in sahte verileri, bir NAS bir ÇİN modeli derken ülkemiz felaketten felakete sürüklendi. Üç ayda dövizi de faizi de enflasyonu da yükseltmeyi başardılar! Her adımda yeni zam ve vergilerle halkı soydular. Elektrik ve doğalgaz zamları bu soygunda yeni bir adım. Bu kriz ortamında yapılması gereken bellidir; bir insan hakkı olan enerjiye herkesin kolay ulaşımı için öncelikle bu zamlar geri çekilmelidir. Faturalardaki yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Ne şekilde tarif edildiği tartışmalı bir sosyal yardım programı yerine, sayıları her gün artan enerji yoksulluğunu ortadan kaldırmak için 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak miktar olan 230kwh elektrik ücretsiz olmalıdır.”
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