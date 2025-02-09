BirGün’e 3 gözaltı! TGS ve SOL Parti’den buluşma çağrısı

Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:17

BirGün yöneticileri Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Gözaltılara tepki gösteren basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri bugün saat 15.00'te Şişhane Meydanı'nda bir araya gelecek. Buluşmada, hukuksuz gözaltılara karşı açıklama yapılacak.

TGS: BİZİ YILDIRAMAYACAKSINIZ

Buluşmaya ilişkin Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada, "Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız" denildi.

TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"@BirGun_Gazetesi Yayın Koordinatörleri üyelerimiz #UğurKoç ve #BerkantGültekin ile Sorumlu Müdürü #YaşarGökdemir gözaltına alındı. Gerekçe, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı #AkınGürlek'e ziyaretini haberleştirmek. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız. Basın açıklamasında gözaltındaki üye ve meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Gözaltılar serbest bırakılsın!"

SOL PARTİ: ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ!

Buluşmaya kitlesel katılım çağrısı yapan SOL Parti, "Özgür Basın Susturulamaz! BirGün Susturulamaz!" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "BirGün’e, arkadaşlarımıza, basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz! BirGün’ün ve gazeteci meslek örgütlerinin çağrısı ile bugün saat 15.00’da Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Eyleme tüm gücümüzle kitlesel katılım gösteriyoruz. Özgür Basın Susturulamaz! BirGün Susturulamaz!" denildi.