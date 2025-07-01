Sol ve sosyalist partilerden 'Leman' açıklaması: 'Cumhuriyet düşmanlarına bu ülkenin aydınlık insanları pabuç bırakmayacak'

Haftalık mizah dergisi Leman'ın sayfalarında yayımladığı bir karikatürde Muhammed ve Musa peygamberin tasvir edildiği iddiasıyla dinci çevreler tarafından hedef haline gelmesine sol ve sosyalist partilerden tepki geldi.

Partilerin açıklamaları şöyle:

Türkiye Komünist Partisi: Dün akşam Leman dergisindeki bir karikatür gerekçe gösterilerek gerici bir güruh tarafından üstelik 2 Temmuz'un 32. yılına sayılı günler kala yapılan eylem laikliğe ve cumhuriyete yönelik nefretin, meydan okumanın dışavurumudur.

En ufak bir hak arama eylemine ölçüsüz şekilde saldıran kolluk görevlilerinin cumhuriyet, laiklik ve Mustafa Kemal'in açıkça hedef alındığı eyleme saatler boyunca sessiz kalıp eşlik etmesi dikkate değerdir.

Şeriat talebi ve bayraklarıyla yapılan cumhuriyet düşmanı eyleme ve bu eylemi dokunulmaz kılarak destek olan iktidara vereceğimiz yanıt, cumhuriyet ve laiklik mücadelesini her alanda yükseltmek olacaktır.

Türkiye Komünist Hareketi: Leman Dergisi’ne yönelik dün gerçekleştirilen saldırı, “dine saldırı bahanesiyle” açık bir faşizm ve şeriatçı kalkışmadır. “Bu bina yanacak” sözleriyle Leman Dergisi’ni yakma girişimi, yeni Sivas Katliamı’nın ayak sesleridir. Yayınlanan karikatürün bahane edilerek Leman Dergisi’ne yönelik gerçekleşen saldırı bizzat AKP’li Bakanlar tarafından kışkırtılmış, irticacı kesimler ise harekete geçirilmiştir.

İran-İsrail savaşını konu edinen ve savaş karşıtı bir karikatürün İslamiyet ve İslam peygamberi ile ilgisinin olmadığı ve herhangi bir hakaret dahi içermediği ortadadır. Karikatür bahane edilerek, Leman Dergisi’ne yönelik bu saldırı ülkemizdeki irticanın geldiği boyutu göstermesi bakımından ibretliktir.

AKP’nin Adalet, İçişleri ve Aile bakanlarının tutumu ve sözleri, irticacı güçlerin harekete geçmesi için zemin olmuştur. Dinci yobazlığı cesaretlendiren AKP’nin bir kez daha irticacı bir kalkışmaya yeltenmesi istibdat rejiminin karakterinin açık bir örneğidir. Emperyalizmin ve Siyonizm’in taşeronu olarak işlev gören AKP iktidarı, Gazze gündemindeki iki yüzlülüğünü, irticayı sokaklara sürerek kapatmaya çalışmaktadır.

Her toplumsal olaya orantısız güçle müdahale eden polis, bu eylemi yalnızca izlemekle yetinmiştir. Laikliğe ve cumhuriyete olan nefretini açıkça ortaya koyan bu grup, halkı sindirebileceğini ve yıldırabileceğini düşünmektedir.

İrticaya, karanlığa ve Cumhuriyet düşmanlarına, bu ülkenin aydınlık insanları pabuç bırakmayacaktır.

1993 yılında Sivas’ta 35 aydınımızın yakılarak katledilmesinin yıldönümünde Leman Dergisi’ne yapılan saldırıyı kınıyor, bu şeriatçı, irticacı ve yobaz güruhlara boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Laik Türkiye, özgür Türkiye’dir!

SOL Parti: Gerici güçler tarafından "yakalım" ve "ölüm" çağrıları eşliğinde gerçekleştirilen saldırılara karşı Leman Dergisi'nin yanındayız.

Memleketimizi gerici karanlığa asla teslim etmeyeceğiz

Türkiye İşçi Partisi: İktidar destekli yobaz bir gürühun Leman dergisi binasına ve İstiklal caddesindeki yurttaşlarımıza dönük fiziki saldırısı hiçbir koşulda kabul edilemez.

Kolluk kuvvetleri çevredeki insanların güvenliğini sağlamalı, saldırıda bulunanlara dönük işlem yapılmalıdır. Ayrıca iktidar sözcüleri ve kamu yöneticileri saldırıları meşrulaştıran ve toplumsal barışı bozabilecek nitelikteki açıklamalarına derhal son vermelidir. -

Yetkililere, yurttaşların can ve mal güvenliğini sağlamaları yönündeki temel görev ve sorumluluklarını hatırlatıyor, Madımak Katliamı’nın yıl dönümü olan 2 Temmuz yaklaşırken “Ya onlar ölecekler, ya biz öleceğiz” diyerek yeni katliamlara zemin hazırlayanlara izin vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan: Aile Bakanı Mahinur Özdemir Leman dergisinde çıkan karikatürü provokasyon ilan edip linç çağrısı yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hukuktan bahsedip, dergiyi nifak tohumu ilan edip, karikatüristin ters kelepçeyle gözaltına alınma videosunu paylaşıyor.

İstiklal Caddesi’nde “şeriat isteriz” diye estirilen terör, yapılan bu açıklamaların kime cesaret verdiğinin açık kanıtıdır.

2 Temmuz Sivas Katliamı’nın 32. Yıl dönümüne saatler kala yaşanan bu tablo, hala taze olan acıların sorumlusu olan zihniyetin güncel bir dışa vurumudur.

Leman dergisi tarafından yapılan açıklamada dini değerlere karşı saygısızlık yapılmadığı ve buna izin verilmeyeceği vurgulanarak “protesto eden iyi niyetli kardeşlerimizi bizi doğru anlamaya çağırıyoruz” deniyor.

Bu açıklamaya rağmen sürdürülen bu linç tutumunu kınıyoruz.

Hiçbir gerekçe İstiklal Caddesi’nde yaşanan taşlı-sopalı saldırıları ve atılan “Yaşasın Şeriat” sloganlarını haklı kılamaz!

Bütün bunlar, demokratik hakların ve gerçek bir laikliğin egemen olduğu bir Türkiye ihtiyacının ne kadar yakıcı olduğunun bir göstergesidir.