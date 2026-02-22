Soma Termik Santrali'nde ücretsiz izne çıkarılan 87 işçi eylemlerine devam ediyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 11:30:00
ANKA
Soma Termik Santrali'nde ücretsiz izne çıkarılan 87 işçi direniş çadırı kurdu. TES-İŞ Şube Başkanı Mustafa Girginler, "Ankara'dan gelen talimatla santral kapatılarak işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. Biz bu karara karşı direniyoruz" dedi.

Soma Termik Santrali'nde üretim durdurulmasının ardından 87 işçi ücretsiz izne çıkarıldı.

İşçiler, kararın ardından santral önünde direniş çadırı kurarak eylemlerine devam ediyor.

DİRENİŞ ÇADIRI KURDULAR

İşçiler ve destek veren siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, santral önünden Cengiz Topel Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından santral önünde direniş çadırı kuruldu.

"ANKARA'NIN TALİMATIYLA SANTRALİ KAPATTILAR"

TES-İŞ Manisa Şube Başkanı Mustafa Girginler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'dan gelen talimatla santral kapatılarak işçiler ücretsiz izne çıkarıldı. Biz bu karara karşı direniyoruz. İşçilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Talebimiz net: Santral çalıştırılsın, işçiler işine geri dönsün."

İşçiler, eylemlerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Soma uyuma, emekçiye sahip çık!" sloganları attı.

