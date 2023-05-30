Soma'da sendika yöneticileri darbedilerek gözaltına alındı
Bağımsız Maden İş genel başkanı ve yöneticileri Soma Yeni Anadolu Madencilik önünde gözaltına alındı. O anlar Bağımsız Maden İş'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve yöneticileri, Soma Yeni Anadolu Madencilik önünde jandarma tarafından darbdilerek gözaltına alındı.
Bağımsız Maden İş’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Soma Yeni Anadolu madencilik'te işçilere yapılan haksızlık ve sendikal ayrımcılığa karşı maden önüne giden Genel başkanımız ve yöneticilerimiz gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.
"SENDİKAL AYRIMCILIK ALENEN SUÇTUR"
Paylaşımın devamında ise şöyle denildi:
"Gözaltına alınan Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz halen daha gözaltındalar. Savcılık mevcutlu istedi. Yine geleceğimizi bildikleri için tutuyorlar. Sarı sendika korumacılığı için yapılan sendikal ayrımcılık alenen bir suçtur. Buna tek laf edemeyenler bilsin ki yine geleceğiz."
Soma Yeni Anadolu madencilik'te işçilere yapılan haksızlık ve sendikal ayrımcılığa karşı maden önüne giden Genel başkanımız ve yöneticilerimiz gözaltına alındı. #AdaletBuMu? pic.twitter.com/cYIuEP24YG— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) May 30, 2023
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