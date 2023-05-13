Soma'daki acının 9. yılı: Hiç ders alınmadı
Manisa Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği 13 Mayıs 2014’te meydana gelen facianın üzerinden 9 yıl geçti.
2015’te görülmeye başlayan
davada tutuklu sanık kalmadı.
Hepsi tahliye edildi. O günden bu
yana değişen hiçbir şey olmadı.
Emekçiler, “iş cinayetlerinde”
can vermeye devam etti. Türkiye,
ölümlü iş kazalarında Çin’i geçti.
28 Ekim 2014’te Karaman Ermenek’te kömür madeninde meydana gelen facia sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. 14 Ekim 2022’de Bartın Amasra’da maden ocağında 42 işçi can verdi. 9 Mayıs’ta Soma’da özel bir maden ocağında meydana gelen heyelanda bir işçi yaşamını yitirdi. Faciaların temel nedeni ise özelleştirme ve taşeron sistem.
(Vehbi Bakırlıoğlu)
CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu,
“Türkiye, maden kazaları sonucu
yaşanan ölümlerde dünyada ilk
sıralarda yer alıyor. Dünyanın en
büyük kömür üreticilerinden biri
olan Çin’de, 2008’de 100 milyon
ton başına düşen ölüm sayısı
127 olurken Türkiye’de bu sayı
722. İş güvenliği ve işçi sağlığı
önlemlerinin yetersizliği, üretim
baskısı, şirketlerin kâr hırsı
kazalara davetiye çıkarıyor” dedi.
Geride kalan ailelerin
yaşadıkları acıların hâlâ devam
ettiğini dile getiren Bakırlıoğlu,
“Davaları sonuçlanmadığı için
tazminat alamayan aileler var”
dedi.
Soma’da
madencileri
tekmeleyen
dönemin
Başbakanı
Erdoğan’ın eski
Özel Kalem
Müdür Yardımcısı
Yusuf Yerkel 2022
yılında Frankfurt
Başkonsolosluğu’na
Ticari Ataşe
olarak atanmıştı.
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