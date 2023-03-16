Son anket sonucu açıklandı: Hangi aday ve parti önde?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:02

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:55

2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri araştırmalarını hızlandırdı.

Son olarak EuroPoll Mart ayında yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.

İşte partilerin aldığı oy oranları:

CHP: Yüzde 31,9

AKP: Yüzde 29,8

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

EuroPoll'un ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2