Son anket sonucu açıklandı: Hangi aday ve parti önde?

EuroPoll Araştırma, mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:02
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2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri araştırmalarını hızlandırdı.

Son olarak EuroPoll Mart ayında yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. 

İşte partilerin aldığı oy oranları:

CHP: Yüzde 31,9

AKP: Yüzde 29,8

HDP: Yüzde 11,3

İYİ Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3,4

DEVA Partisi: Yüzde 2,6

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

EuroPoll'un ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2


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