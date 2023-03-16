Son anket sonucu açıklandı: Hangi aday ve parti önde?
EuroPoll Araştırma, mart ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Ankette çarpıcı sonuçlar yer aldı.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yaklaşırken anket şirketleri araştırmalarını hızlandırdı.
Son olarak EuroPoll Mart ayında yaptığı anket sonuçlarını yayımladı.
İşte partilerin aldığı oy oranları:
CHP: Yüzde 31,9
AKP: Yüzde 29,8
HDP: Yüzde 11,3
İYİ Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 7,6
Gelecek Partisi: Yüzde 3,4
DEVA Partisi: Yüzde 2,6
Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,9
Diğer: Yüzde 3
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
EuroPoll'un ‘Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen cevaplar ise şöyle;
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2
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