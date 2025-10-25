Son araştırmadan dikkat çeken sonuçlar: Belediye başkanlarının AKP’ye geçişine seçmen ne diyor?

1'inci Balıkesir Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Toplumun nabzı, siyasetin aynası” başlıklı söyleşide Balıkesirli kitapseverlerle bir araya gelen Gündemar Araştırma kurucusu Prof. Dr. Tamer Bolat, gündemdeki son gelişmelere dair yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaştı, bazı CHP’li belediye başkanlarının AKP’ye katılma kararı almasına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği kitap fuarında konuşan Prof. Dr. Tamer Bolat, sık sık araştırmalar yaptıklarını, gündemin düzenli olarak değiştiğini belirterek halkın bu gündemlere dair yaklaşımlarını Balıkesirli kitapseverlerle paylaştı. Yapılan araştırmalarda tartışılan konulardan birisinin de yolsuzluk iddiaları ve davaları olduğunu belirten Tamer Bolat, “Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili süreçlerle ilgili araştırmalar yapıyoruz. Haziran’dan bu yana süreci takip ediyoruz. Toplumun büyük bir kısmı, yüzde 60’ı yürüyen sürecin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyor. Bizim ölçümlerimiz tek değil. Toplumda şu an yüzde 40 iktidara yüzde 60 muhalefete oy veren kısım var. Toplum yüzde 60’ı 'bu süreç siyasi bir süreç' diyor. Yüzde 40’ın içerisinde de bir grup bunun siyasi süreç olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL SEMPATİSİ SADECE YÜZDE 6’DA"

Toplumun her konuda ikiye bölünmüş durumda olduğunu vurgulayan Tamer Bolat, “Bunu çok net görüyoruz. Siyaset üstü konularda toplum bir anda birleşiyor. Gazze meselesinde vatandaşlara ‘İsrail’e sempati duyuyor musunuz’ diye sorduğumuzda verilen olumlu yanıt sadece yüzde 6. Siyaset üstü konularda halk birleşiyor ama diğer konularda kutuplaşma oluyor” dedi.

'BELEDİYE BAŞKANI' TRANSFERİ SEÇMENE NASIL YANSIDI?

Son dönemde bazı belediye başkanlarının partilerinden ayrılıp AKP’ye katılımlarına ilişkin araştırmalar yaptıklarını belirten Gündemar kurucusu Bolat, “Belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişlerini sorduğumuzda halkın yüzde 65’i bu geçişleri doğru bulmadığını ifade ediyor. Geçişlerin ne hissettirdiğini sorduğumuzda toplumun yüzde 70’i bu konuda mutsuz. En mutlu kitle ise AK Parti seçmeni” değerlendirmesini yaptı.

“Toplumun geneline bu geçişlerin kendisine nasıl hissettirdiğini sorduğumuzda yüzde 85’i olumsuz duygulara sahip” diyen Tamer Bolat, “Mutsuz ve kaygı düzeyi yüksek. Sadece muhalefet ya da iktidar seçmeni değil. Toplumun geneli mutsuz. Psikolojik açından cidden vahim bir durumdayız” tespitinde bulundu.

‘ÖCALAN’ RAHATSIZLIĞI

Diğer öne çıkan gündem başlıklarında da ciddi sonuçların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Bolat, “Örneğin Abdullah Öcalan konusunda toplumun rahatsızlığı var. Toplum, dış politika konusunda hükümeti başarısız buluyor. Aynı toplum, Filistin'e büyük destek veriyor. Toplumun yüzde 75’i ülkenin gidişatını kötü buluyor. Bu saydığım başlıklarda çıkan oranlar çok yüksek” dedi.