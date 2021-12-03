Son dakika | AKP'li Güldal Akşit yaşamını yitirdi

03 Aralık 2021 Cuma, 10:50

Eski Turizm Bakanı ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Güldal Akşit koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.