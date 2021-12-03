Son dakika | AKP'li Güldal Akşit yaşamını yitirdi
Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Turizm Bakanı ve AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Eski Turizm Bakanı ve AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Güldal Akşit koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021
Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.
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