Bakan Özer'den eski Bakan Avcı'ya: "Milli eğitim bakanlarının o kadar uzun süreleri yok sayın bakanım”
Milli Eğitim Şurası’nın divan toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, "2023’te yapılacak şûra ile şûralarımızı taçlandıralım" sözlerine ilişkin “Milli Eğitim Bakanlarının o kadar uzun süreleri yok sayın bakanım. Sizlerin de bildiği gibi" yanıtını verdi.
20. Milli Eğitim Şurası'nın divan toplantısı, Ankara’da bir otelde yapıldı. Şuraya, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bir önceki, 19. Milli Eğitim Şurası, Avcı’nın bakanlığı döneminde düzenlenmişti.
Talim Terbiye Kurulu Başkanı Cihat Demirli konuşmasında, “Milli Eğitim Şuraları ile ilgili ilk toplantı Anadolu'nun işgal altında bulunmayan farklı illerinden gelenlerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Millî Mücadelenin olduğu dönemlerde Şuralar, çok önemli olarak görülmüştür. Milli Eğitim Şuralarının sonuncusu olan 19. Şura, 2015 yılında gerçekleşmiştir. 7 yılda dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen ve gelişen olaylar neticesinde 20. şuranın gerçekleştirilmesine karar verildi. 600'e yakın katılımcı ile özel ihtisas komisyonları çalışmalarını gerçekleştirilecek. Komisyonların yarın akşam sonlandırılması gerekmekte. Şuranın son günü gündeme bağlı olarak maddelerin oylanması ile sona erecektir" dedi.
AVCI: 2023'TE YAPILACAK ŞÛRA İLE ŞURALARIMIZI TAÇLANDIRALIM
Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise "Milli Eğitim şuraları bizim eğitim politikalarımıza yön veren, köklü toplantılardır. Bu Şuranın ana teması olarak seçilen konularında bugün tekrar düşünmemiz gerek konular olduğunu ifade ediyorum. Bundan sonraki şura olarak 100. Yılımızda şuraların şurasını yapalım. Bugüne kadar olan şuraların özeleştirisinin yapılacağı bir şura önerisini sunuyorum. 2023'te yapılacak şûra ile şuralarımızı taçlandıralım" diye konuştu.
Avcı, Bakan Özer'e 19. Şura'da kullandığı kalemi hediye etti.
"GELEN GÖRÜŞLERİ HERHANGİ BİR NOKTAYA ÇEKMEDEN UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Milli Eğimi Bakanı Mahmut Özer ise şu açıklamaları yaptı:
- Sayın bakanın belirttiği gibi şuralar MEB’in eğitim politikalarına yön veren en kritik noktalardan birisi. Bakanlığa başladıktan sonra eğitimde fırsat eşitliği ve belirlediğimiz konularda şurayı gerçekleştirme kararı aldık. Burada 81 ilden gelen görüşler ve sizin katkılarınız ile eğitimde belirlediğimiz konularda sizin çizdiğiniz yol haritasını uygulama imkânımız olacak. Şuranın geniş katılım ile organize edilmesine çok önem veriyorum. 21. yüz yılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerek. Son 20 yılda eğitime çok büyük yatırım yapıldı.
- Eğitimde fırsat eşitliği, okullar arası başarı farkı. Liseler arası başarılar farkını azaltmak için geçmiş bakanlarda çok büyük çaba harcadılar. Bizim asıl odaklanmamız gereken nokta, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak. Gelen görüşleri herhangi bir noktaya çekmeden doğru bir şekilde uygulamayı hedefliyoruz. Sizden gelen öneriler ile eğitim politikamızı oluşturacağız.
"MİLLİ EĞİTİM BAKANLARININ O KADAR UZUN SÜRELERİ YOK SAYIN BAKANIM"
- Biraz önce Sayın bakanımız 21. Milli Eğitim Şurası’nın, tüm şuraların bir değerlendirmesi olarak düzenlememizle ilgili bir teklifte bulundu ve ‘İnşallah sayın bakan yapar’ dedi. Tabii Milli Eğitim bakanlarının o kadar uzun süreleri yok sayın bakanım, sizlerin de bildiği gibi.
- MEB olarak 20. Milli Eğitim Şurasını izleme ve değerlendirme raporlarını 3 ayda bir yayınlayacağız. MEB hangi mesafeyi aldı bunu tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Bizim amacımız tüm dünya ile rekabet edebilecek gençler yetiştirmek. İzleme ve değerlendirme raporları ile herkes ile paylaşacağız. Sizin burada bir günde olsa harcayacağınız mesai gerçekten çok önemli. Geçmiş şuralarda izlenen prosedürlerin tamamı bu şûra içinde uygulandı. Yıllardan beri söylenen Öğretmenlik Meslek Kanununun olması için yıllardır çaba sarf ediliyor. Bu çaba da 20. şurada cevap buldu.
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