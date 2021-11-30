Son dakika | Bahçeli: 'Gidiyor gitmekte olan' diyeceğiz

30 Kasım 2021 Salı, 10:50

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, muhalefet partilerinin "Geliyor gelmekte olan" ifadelerine karşın "Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yalancıların maskesini düşüreceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Kötü niyetlileri açıklayacağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz. Mutlaka anlaşacağız. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olanlar diyeceğiz. Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz.

Cumhur'un kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, fedakarca koruyacak milleti ile bütün halinde geleceği inşa edecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, sular gibi coşacağız. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türkiye'nin yeni bir zaferine imza atacağız

"ÇIKMAZ SOKAĞA GİRMESİNİ İSTEYEN ÇEVRELER VAR"

Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur.

Türkiye'ye ölümü göstererek, sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirençsiz olacağımız mı hesap ediliyor?

"MB'NIN REZERVLERİNİN ERDİĞİ YALANI..."

Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı, 128 milyar dolar nerede soracağına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme nasıl işbirlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindir.

CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir.

"İNSANLARIMIZIN SIRTINA BİNEN YÜKÜN FARKINDAYIZ"

İnsanlarımızın sırtına binen yükün farkındayız. Onları anlıyoruz. Fakat ekonomik dengeleme ve normalleşmenin gün be gün hayata geçtiğinin de görülmesini istiyoruz.

Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi konusunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz.

Ne ekonomi eski ekonomidir, ne dünya eski dünyadır. Hem büyümeyi hem gelişmeyi hem de kalkınmayı sağlamak zorundayız. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir. Ama hiçbiri çözümsüz görülmemelidir. Makro ve mikro istikrar sağlanacaktır. İnsanımızın omuzuna çöken ağırlığın samimiyet ile farkındayız. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarından istifade eden ve servetlerine servet katan izansızlarla kıran kırana mücadele edeceğiz. Enflasyon ile mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal satan, pazarlayan şirketlerimizin yüzde 2 ile yüzde 5 indirime gitmeleri milli dayanışmamızın manevi harcıdır. Vicdan seferberliği ile bunların üstesinden gelmek mümkündür.

Mutfaklarımızda büyük bir yangın var diyorlar. Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez diyorlar. Diyorlar ki Türkiye en büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur.

"ERKEN SEÇİM YOKTUR"

Bu mudur sizin helalleşmeniz? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum. CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Utanmadan gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen zilletin temsilcidir. Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir"