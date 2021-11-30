Barış Pehlivan yazdı: Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Seval Türkeş: Bahçeli evimize savaş açtı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine yapılan saldırıyı ele aldı. Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ile konuşan Pehlivan, Seval Türkeş’in MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sitem ettiğini anlattı.

Yazıda Seval Türkeş'in, "Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı" dediği aktarıldı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Telefondaki ses hem üzgün hem öfkeli hem sitemkârdı.

İzlediniz; Alparslan Türkeş’i anma etkinliğine saldırı düzenlendi. Böylece MHP ile Türkeş ailesi arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.

Hedefte olan Alparslan Türkeş Vakfı’nın kurucusu ve Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i aradım. Kendisine saldırıyı nasıl yorumladığını sordum. Seval Türkeş özetle şunları dedi:

“Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü.”

Seval Türkeş’in MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de sitemi ve çağrısı vardı:

“Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz.”