Seval Türkeş: Bahçeli evimize savaş açtı

30 Kasım 2021 Salı

Telefondaki ses hem üzgün hem öfkeli hem sitemkârdı.

İzlediniz; Alparslan Türkeş’i anma etkinliğine saldırı düzenlendi. Böylece MHP ile Türkeş ailesi arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.

Hedefte olan Alparslan Türkeş Vakfı’nın kurucusu ve Türkeş’in eşi Seval Türkeş’i aradım. Kendisine saldırıyı nasıl yorumladığını sordum. Seval Türkeş özetle şunları dedi:

“Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü.”

Seval Türkeş’in MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de sitemi ve çağrısı vardı:

“Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz.”

CHP’NİN HEDEFİ KAÇ KİŞİ?

Biliyorsunuz; CHP seçim için ilk mitingine cumartesi Mersin’de çıkıyor. Bu vesileyle, partinin il başkanı Adil Aktay ile konuştum. Yasaklanan meydan ile gündeme gelse de mitinge asıl ekonominin damga vuracağını anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşacağı eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nun yanındaki alan taşmalarıyla birlikte 70 bin kişiyi alıyormuş. CHP örgütünün o rakama kolaylıkla ulaşmayı hedeflediğini öğrendim. CHP İl Başkanı Aktay, “Müthiş bir ilgi patlaması var. Tahminlerimizden de büyük bir kalabalık olacak” diye konuştu.

Kuşku yok ki 4 Aralık’taki Mersin mitingi Ankara siyasetini daha da ısındıracak.

MGK, İSMAİL DEMİR’İ GÖRMEDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı neden vardır?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kadar Türkiye’nin güvenliği ve savunma altyapısı için her şeydir.

Nereye bağlıdır?

Cumhurbaşkanlığı’na.

Böylesine kritik bir kurumun başkanı kimdir?

İsmail Demir.

Şimdi...

Bu ansiklopedik bilgileri neden hatırlattım? Şundan:

Biliyorsunuz; son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisine “ekonomi politikalarında karşılaşılacak tehditler” bile girebildi. Askerler MGK tarihinde ilk kez böylesi bir bildiriye imza attı.

Keşke, diyorum...

Aynı askerler, TSK’nin belkemiği olan Savunma Sanayii Başkanlığı’nın başındaki İsmail Demir için de iki çift laf edebilseydi...

Ekonomiden dem vururken, Demir’in hakkında karapara soruşturması olan SBK ile birlikte fotoğraf vermesini ya da onun otelinde kalmasını da biraz dert edinselerdi...

Keşke, diyorum...

Tahliye edilen ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in itiraflarında da Türkiye’nin milli güvenliğine tehdidi görebilselerdi. Keynes’in “İsmail Demir’le 7-8 kere görüştüm” demesinin ne anlama geldiğini düşünebilselerdi. Demir’in oğlunun FETÖ’ye halen bağlı olduğu iddiasının savcılık dosyalarına girmesine dair biraz kafa yorsalardı...

Keşke!

PEKER’İN YENİ VİDEOSU

Milyonlarca insan merak ediyor, desem abartmış olmam. Zira, neredeyse altı aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi.

Evet, Sedat Peker’den bahsediyorum.

Öğrendim ki Peker, bir belgesel için kamera karşısına geçmiş. Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel, bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış.

Demem o ki...

Türkiye yakın tarihine ışık tutmayı amaçlayan belgeselle, Peker aylar sonra yeniden yüzünü göstermiş olacak.