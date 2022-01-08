Son dakika | Bakan Yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Yerine ise, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebinin kabul edilmeyip, kapıda bırakılmasının ardından gündeme oturan Milli Eğitim Bakanlığı'nda, sular durulmak bilmiyor. Son olarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Şanlıurfa'da bir okul müdürünü, öğrencilerin önünde azarladığı görüntüler gündeme oturmuştu.
Bu gece yayımlanan Resmi Gazete'de, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir atamayla, söz konusu bakanlıkta bir deprem daha meydana geldi.
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRÜ ATANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
İşte Resmi Gazete'nin kararla ilgili bölümü:
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