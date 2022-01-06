Bakanlık istedi Danıştay açıklama yaptı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB çıkışına yanıt

06 Ocak 2022 Perşembe, 15:44

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bilgi talebi üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin mülakatlarda, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir karara rastlanmadığını bildirdi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonrası yapılan mülakatlar tartışma yaratmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 30 Aralık'ta konuyu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret edeceğini duyurmuştu. Fakat MEB’in kapıları Kılıçdaroğlu’na kilit vurulmuştu.

DANIŞTAY'DAN AÇIKLAMA

AA'nın aktardıklarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Danıştaya yazı göndererek, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda yazılı sınav puanının üç puan altında veya üstünde puan verilebileceğine ilişkin Danıştay kararı bulunup bulunmadığını sordu.

Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.