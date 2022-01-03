Bunun söyleyen Akit yazarı: 'Kılıçdaroğlu’nun MEB’e alınmaması doğru değil'
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MEB binasına alınmamasının "yanlış" olduğunu belirtti.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Ortaçağ CHP’si" başlıklı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamasını doğru bulmadığını belirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermeyen ve içeri girmemesi için kapısına kilit vuran Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili "Tamam; gerekçe ne olursa olsun, ana muhalefet liderinin MEB kapısından alınmaması da doğru değil" dedi.
Şanlıdağ şunları belirtti:
“Ortaçağ CHP’si” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun kucaklayıcı, dine ve dindarlara yönelik samimi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyordum.
Dinle barıştıklarını ve artık geçmişleriyle yüzleştiklerini zannediyordum.
Yok, yine yanılttılar bizi. Helalleşmekten bahseden Kılıçdaroğlu, MEB’in kapısına dayanıp, “bu şeytanlara hesap soracağım” dedi. Bu üslup ötekileştirici ve dışlayıcıdır. Yine çok ayıp etti Kılıçdaroğlu.
Tamam; gerekçe ne olursa olsun, ana muhalefet liderinin MEB kapısından alınmaması da doğru değil.
Gittiği her kapıdan kovuluyor görüntüsü verdirdiğimiz Kılıçdaroğlu’na mağdur gömleği giydiriyoruz. Kendi elimizle CHP’ye koz veriyoruz. Her iki taraf için de zararlı.”
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