Son dakika | Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

28 Ocak 2022 Cuma, 18:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayiyp Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 26 Ocak'ta bürokratların kendisine ulaştırdığı belgelerden birini açıklamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu videoda, Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Demiryolu Hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerin teminine ilişkin, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 liralık ihalenin 9 milyar 449 milyon TL'ye CHP'nin beşli çete olarak nitelendirdiği şirketlerden birine verildiğini anlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine'nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış" demişti.