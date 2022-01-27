Kılıçdaroğlu'ndan ortaokul öğrencisine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat’ın e-postayla yaptığı davet üzerine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ailesini ziyaret etti.

ANKA
27 Ocak 2022 Perşembe, 15:44
Kılıçdaroğlu'ndan ortaokul öğrencisine ziyaret
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat’ın kendisine evine davet etmesi üzerine Pusat ailesine ziyarete gittiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi hanım ile birlikte Beray Naz Pusat’ı ve ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” notuyla paylaştı. Twit mesajında aileye yapılan ziyarete ilişkin kısa bir video da paylaşıldı.


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