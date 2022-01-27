Bakan Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi, CHP'den tepki gecikmedi

27 Ocak 2022 Perşembe, 22:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale iddiasına yanıt verdi.

Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Bunu devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Oradaki kağıdı göstererek yalan konuştu" dedi.

Karaismailoğlu, açıklamasının devamında "Birazcık matematiği olan, devlet tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9.4 milyar TL'ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla karpuzu karıştırıyor" ifadelerini kullandı.

"YANIT VERME HAKKIMIZ ENGELLENİYOR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk TV'de Bakan Karaismailoğlu'na yanıt verme haklarının engellendiğini belirtti.

Başarır, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun programına her isteyeni bağladınız, tüm Türkiye şahit! Gerçeklerden bu kadar korkmayın!"

"KONUYU ARAŞTIRAN VEKİL BENİM"

"Konuyu araştıran Milletvekili benim!" diyen Başarır sunucu Mehmet Akif Ersoy'a seslenerek, "Sayın Genel Başkan'ın bu konuda doğru bilgileri aktarmak üzere görevlendirdiği Milletvekili benim! Yani konunun doğrudan muhatabı benim! Yalanların arkasına saklanmayın, hala bekliyorum" ifadesini kullandı.

İşte Başarır'ın o paylaşımı: