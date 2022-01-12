Son dakika | HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Son dakika | HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması üzerine dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:25
Son dakika | HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ye yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktığı bildirilmişti.

Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gönderilmişti.


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