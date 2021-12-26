Son dakika | Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

26 Aralık 2021 Pazar, 16:18

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. "Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir" dedi.

"Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar" diyen CHP lideri, "Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!" diye yazdı.

Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2021

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2021

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Parti toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'da belediyeyi vermeleri halinde elektriği bedava kullandıracakları sözünüz verdi çiftçiye. Hesap uzmanı bu zatın hesabı başlı başına felaket. Bay Kemal, siz daha Millet İttifakı olarak cumhurbaşkanı adayınızı bile belirlemediniz, önce şunu bir açıklayın" demişti.

Konuşmasında ayrıca İmamoğlu'nu da hedef alan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağına dair namus sözü verdiğini biliyorsunuz. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere ne oldu? Bu namus sözü de yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Utanmadan bana mektup gönderiyor 'Böyle bir şey yok' diye. İBB'nin önünde hanımlarıyla beraber ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma. İBB'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda mevcuttur. Senin bütün yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi. Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular."