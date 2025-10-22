Son dakika... 210'dan fazla İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı: 22 personel Emniyet'e geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye meclis üyeleri ve İBB çalışanlarının da bulunduğu 200’ün üzerinde kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrılırken, bu sabah emniyete gelen 22 kişi ifade vermeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

22 KİŞİ EMNİYET'TE...

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 22 kişi, sabahın erken saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.