HEDEP Grup Başkanvekili Oluç'tan 'p.....k' tepkisi: Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:46

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün gece TBMM Genel Kurulunda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını tamamladıktan sonra yerine gittiği sırada Başkanvekili Celal Adan'ın, Sakık ve HEDEP grubuna yönelik kullandığı ifadenin çok ağır olduğunu söyledi.

Adan'ın, "mikrofonunun kapalı olduğunu zannederek zikrettiği kelimeyi tekrarlamaktan haya duyacağını" ifade eden Oluç, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanvekilinin kullandığı söz parlamentonun saygınlığı açısından utanç vericidir. Arkasındaki duvarda 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazısı bulunan Meclis Başkanvekili'nin dili halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir, asla ve asla kabul edilemez bir durumdur.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın bu tavrı farklı fikirlere, düşüncelere tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır. Sayın Meclis Başkanı'nı da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına dair bir konuşma yaptı.

Bu esnada MHP'li Celal Adan ile Sırrı Sakık arasında bir tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası başka bir vekili kürsüye çağıran Meclis Başkenvekili Celal Adan'ın mikrofonu açık kaldı. Bu durumu unutan Adan'ın "p..venkler" ifadesini kullandığı duyuldu.

O anlar Meclis TV canlı yayınına yansıdı.