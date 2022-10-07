Son Dakika... Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu: Yeni infaz uygulaması yolda

Son dakika gelişmesi... Adalet Bakanı Bekiz Bozdağ yaptığı açıklamada, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

AA
07 Ekim 2022 Cuma, 11:39
Son Dakika... Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu: Yeni infaz uygulaması yolda
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de Kaya Otel'de düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bozdağ, cezası az olan suçlara yönelik yeni bir infaz düzenlemesini gündeme getireceklerini açıkladı.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.


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