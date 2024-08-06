Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Instagram açıklaması... Ne zaman açılacak?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:29

Güncelleme: 06.08.2024 - 11:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bakan Tunç, “Şirketlerin uyması gereken yasa ve düzenlemeler var. Kanunda sorumlular var, BTK yetkilerini kullandı. Burası hukuk devleti, herkes kurallara uyacak" dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlenen kanunlarla aldığı yetkiler çerçevesinde alınan kararlar var. Katalog suçlar dediğimiz suçlar var. Bunlar olduğunda yayın durdurma yetkisi BTK’ye verilmiş durumda. BTK ise bu yetkiyi kullanmıştır.

BTK, ilk başta yayının çıkarılması için bir bildirimde bulunuyor çıkarılmadığı şekilde yayın durduruluyor. Şu anda BTK’nin gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye’de yaşayan vatandaşlar da bu kanunlara uyacak, yabancı şirketlerde uyacak. Kimse bundan azade değildir.

Ulaştırma Bakanımız da Instagram'ın açılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Bu konuda idareden hangi gerekçeyle bu kararın verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Sonrasında yargımız bu kararı verecektir. Sosyal medya şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uymak durumundadır. "